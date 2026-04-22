Esposa de FHC concorda com interdição judicial

247 - A esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Patrícia Kundrát, manifestou concordância com a interdição judicial do ex-chefe de Estado e com a nomeação do filho Paulo Henrique Cardoso como responsável por sua curatela, em razão do agravamento do quadro de Alzheimer, segundo Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

O termo de anuência foi apresentado na segunda-feira (20) e integra o procedimento necessário para formalizar a interdição, que já havia sido aceita pela Justiça de São Paulo no último dia 15, condicionada à manifestação da companheira do ex-presidente.

O pedido de interdição foi apresentado pelos filhos de FHC — Paulo Henrique, Luciana e Beatriz — com base em laudos médicos que apontam o avanço da doença e a incapacidade do ex-presidente para exercer atos da vida civil.

Ainda segundo a ação, o estado de saúde é corroborado por depoimentos de pessoas próximas à família, que confirmam que os filhos sempre foram responsáveis pelos cuidados do pai. O processo tramita sob sigilo.

Na decisão, a juíza responsável pelo caso justificou a escolha de Paulo Henrique Cardoso como curador com base em “sinais da confiança depositada pelo requerido ao ora nomeado, constando como seu procurador”. A magistrada também considerou que a situação de saúde poderia comprometer a validade de procurações anteriormente concedidas por FHC.

A medida judicial tem caráter provisório e, neste momento, abrange atos relacionados à gestão patrimonial. Outras decisões dependerão de perícia médica prevista em lei.

O processo inclui ainda registros de comunicações entre familiares e a equipe de assistência ao ex-presidente, além de documentos relacionados à aquisição de materiais de cuidados médicos e procurações já existentes.