Estudante de medicina morre após levar 100 facadas do namorado em Minas

247 - A estudante de medicina Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues, de 40 anos, morta com mais de 100 facadas em Barbacena, no Campo das Vertentes, já havia registrado um boletim de ocorrência contra o namorado, Gustavo Dutra Lima, de 25 anos, meses antes do crime. Ele é apontado como suspeito do feminicídio e está preso preventivamente.

As informações foram publicadas pelo g1. Segundo a apuração, o boletim de ocorrência registrado por Letícia em 21 de fevereiro deste ano relatava ameaças e comportamento de ciúmes excessivo por parte de Gustavo, que era colega dela na Faculdade de Medicina de Barbacena.

De acordo com a investigação, Letícia e Gustavo mantinham um relacionamento e estudavam na mesma turma de medicina. O registro anterior feito pela vítima passou a integrar o contexto investigado pelas autoridades após o crime, ocorrido no sábado (27).

O nome de Gustavo Dutra Lima também aparece em outros processos, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Conforme o TJMG, há registros relacionados a perturbação da ordem, difamação e posse de drogas para consumo pessoal. Outros detalhes sobre esses casos não foram divulgados.

Gustavo foi preso na manhã de domingo (28), em Bom Jardim de Minas, município localizado a cerca de 180 quilômetros de Barbacena. Após audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o suspeito está detido no presídio de São João del Rei. A defesa dele é feita pelos advogados Tatiana Cristina Cavalieri Tomaz da Silva Chaves e Marcelo José Cerqueira Chaves, que informaram não se manifestar neste momento.

A motivação do crime ainda não foi esclarecida. Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o caso será investigado como feminicídio e afirmou que novas informações não serão divulgadas por enquanto, para preservar o andamento da apuração.

Letícia de Morais Vasconcelos Rodrigues era natural de Montes Claros e cursava medicina em Barbacena. Em 2025, ela havia celebrado nas redes sociais a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, etapa que marcava a reta final da graduação.

A Faculdade de Medicina de Barbacena lamentou a morte da estudante e prestou solidariedade aos familiares e amigos. Pessoas próximas também se manifestaram nas redes sociais, descrevendo Letícia como uma mulher doce, educada, dedicada à família e querida por quem convivia com ela.

O corpo da estudante foi sepultado na segunda-feira (29), no Cemitério Parque Repouso da Saudade, em Barbacena.

O feminicídio de Letícia provocou comoção na cidade e voltou a chamar atenção para casos em que mulheres já haviam denunciado ameaças ou comportamentos abusivos antes de serem assassinadas. A investigação segue em andamento para esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e todos os elementos relacionados ao histórico entre vítima e suspeito.