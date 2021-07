Ex-chefe da Polícia Civil elogia denúncia contra PMs no caso Paraisópolis: “isso é proteger a sociedade”

Especialista em segurança pública, Hélio Luz, que chefiou a Polícia Civil no Rio de Janeiro, avaliou que a denúncia do MP-SP contra 12 policiais militares pelo massacre de Paraisópolis é um avanço. “Isso é um Ministério Público voltado para o cidadão paulista. Ele bateu de frente com o Estado”. Assista edit

247 - Ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Hélio Luz elogiou a atuação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que denunciou, na terça-feira (19) , 12 policiais militares por envolvimento no chamado Massacre de Paraisópolis , no qual nove jovens foram assassinados numa ação policial durante um baile funk no bairro da Zona Sul de São Paulo, em 2019. “É o ponto entrando na curva, porque essa é a função do Ministério Público que se imaginou”, comentou o especialista em segurança pública, em entrevista à TV 247.

Ele avaliou que a atuação dos MPs no geral progrediu significativamente a partir da redemocratização. “O MP antes da Constituição era nada. Eles faziam meio expediente, advogavam, ficavam lá, com salário baixo. Quando vem a Constituição Cidadã do Ulysses [Guimarães], puxou não só o MP, como também a magistratura, eles não ganhavam nada. Eu, como delegado de polícia, ganhava mais que um promotor. Então, a Constituição Cidadã puxou para perto… deu independência administrativa, financeira e criou um Ministério Público”, resgatou.

“O Ministério Público Federal, tirando aqueles conspiradores lá de Curitiba, tem uma atuação que é fora de série”, ressaltou. “Aqui no Rio de Janeiro contamos com o MPF. Esse é o MPF que foi pensado e está saindo para atender a população. Isso é um Ministério Público voltado para o cidadão paulista. Ele bateu de frente com o Estado. É parabenizar, o Ministério Público de São Paulo está de parabéns. Esses caras são fora de série… Isso é proteger a sociedade. Bate de frente com o corporativismo da PM e da polícia em geral e com o governo do Estado, que tenta se segurar”, acrescentou.

Sobre a operação em si, ele observou: “É homicídio mesmo. No mínimo, na hora que eles chegam lá e começam a ter que espantar e acuar o pessoal, corre o risco de matar pessoas. Ele não quer, não tem intenção disso, mas ele correu o risco. É a mesma coisa que deve ser feita com um acidente de automóvel”.

