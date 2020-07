Ex-líder do governo Witzel é denunciado no esquema das "rachadinhas" na Alerj

Márcio Pacheco é ex-líder do governo de Wilson Witzel e foi denunciado por peculato, junto com seu chefe de gabinete André Santolia edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o deputado estadual Márcio Pacheco no esquema das “rachadinhas” da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). O deputado é ex-líder do governo de Wilson Witzel e foi denunciado por peculato, junto com seu chefe de gabinete André Santolia.

Pacheco possui foro privilegiado junto à segunda instância por ser deputado estadual. Assim, a denúncia foi para o desembargador Rogério de Oliveira Souza do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

Trata-se da mesma investigação que aborda o Caso Queiroz. Em 18 de junho, o ex-assessor do atual senador Flávio Bolsonaro e amigo da família, Fabrício Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio. Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica", segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

