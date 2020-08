Exame de DNA confirma que tio estuprou e engravidou menina de 10 anos no ES

247 - Um exame de DNA confirmou que a menina de 10 anos de São Mateus, no Espirito Santo, foi estuprada e engravidou do tio de 33 anos. A gestação foi interrompida com autorização judicial. A reportagem é do portal G1.

O resultado do exame revelou que o DNA do acusado e do feto são compatíveis. A informação foi obtida com exclusividade pela Rede Gazeta. A análise, concluída na terça-feira (25), foi encaminhada ao Ministério Público.

O homem apontado é réu pelo crime e está preso desde 18 de agosto. A pena pode chegar a 15 anos de prisão, se condenado, acrescenta a reportagem.

