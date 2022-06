Exame/Ideia: Haddad tem 27%, Tarcísio 17% e França 14% para o governo de São Paulo

Apoie o 247

247 - Levantamento telefônico do Ideia Instituto, contratado pela Exame e divulgado nesta quarta-feira (8), mostra que o ex-ministro Fernando Haddad (PT) segue como o candidato favorito dos paulistas para assumir o governo do estado.

O petista aparece com 27% das intenções de voto. A novidade é no segundo lugar: Tarcísio de Freitas (Republicanos) subiu para 17% e Márcio França (PSB) caiu para 14%.

Haddad: 27%

Tarcísio: 17%

Márcio França: 14%

Rodrigo Garcia (PSDB): 11%

O resultado do levantamento joga mais pressão sobre França, que é provocado a abrir mão de sua candidatura e apoiar Haddad.

Apesar da queda no primeiro turno, França segue empatado com Haddad no segundo, com 34%. Tanto Haddad quanto França vencem todos os outros candidatos em uma eventual segunda etapa do pleito.

O levantamento ouviu 1.200 pessoas por telefone entre 3 e 8 de junho e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-04855/2022. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

