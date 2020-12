Exonerada após ataques a jornalista, ex-porta-voz da PMRJ é promovida

O vídeo em que Gabryela Dantas ofende Rafael Soares havia sido divulgado no Twitter da Secretaria de Polícia Militar, mas foi retirado do ar edit

Metrópoles - A ex-porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro tenente-coronel Gabryela Dantas, afastada após insultar o jornalista Rafael Soares, na quarta-feira (9), foi promovida ao comando do 23º BPM (Leblon), no Rio de Janeiro.

O vídeo em que Gabryela ofende Rafael havia sido divulgado no Twitter da Secretaria de Polícia Militar, mas foi retirado do ar. A exoneração do cargo de porta-voz deu-se após o pedido do governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

“Com liberdade de imprensa não se brinca”, afirmou Cláudio Castro, ao pedir a exoneração da Tenente-Coronel. No Twitter, ele também afirmou que confia no trabalho dos policiais que, segundo ele, têm a missão de “servir e proteger”.

