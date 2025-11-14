Explosão em depósito clandestino de fogos deixa um morto em SP (vídeos)

247 - Uma forte explosão seguida de incêndio destruiu uma casa na noite desta quinta-feira (13) na Zona Leste de São Paulo, deixando um morto e ao menos dez feridos. As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1, que apurou que o imóvel abrigava um depósito de fogos de artifício. A detonação provocou pânico em vias movimentadas do Tatuapé e gerou um rastro de destruição que se estendeu por vários quarteirões.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 19h45 para atender à ocorrência na esquina da Avenida Celso Garcia com a Avenida Salim Farah Maluf — dois corredores de intenso fluxo na região. Quando as equipes chegaram, encontraram parte da estrutura residencial colapsada. A vítima fatal era moradora da casa onde os artefatos estavam armazenados.

Entre os feridos, um homem teve lesão na mão e seguiu por conta própria para atendimento médico. Outro apresentou sangramento no ouvido e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Tatuapé. Uma mulher sofreu traumatismo craniano e também buscou atendimento no Hospital Nipo-Brasileiro, para onde um jovem de 19 anos, com escoriações, acabou igualmente encaminhado. Outras seis pessoas tiveram apenas ferimentos leves e não precisaram de hospitalização.

A explosão gerou uma nuvem de fumaça que pôde ser vista de longe e assustou moradores de prédios ao redor. Imagens mostraram fogos de artifício detonando descontroladamente próximo a edifícios residenciais. Objetos foram arremessados para a rua e o estrondo abalou apartamentos próximos.

O morador Fábio Rubemar, que vive no 18º andar de um prédio vizinho e já trabalhou como fotógrafo, registrou o exato momento da explosão. Ele relatou o medo provocado pela força da detonação: “Foi do nada. O pessoal se assustou e tremeu tudo em casa. As coisas saíram do lugar e até o pó de gesso caiu. Parecia um atentado”, afirmou. Segundo ele, “foi uma loucura, porque ficou por uns cinco minutos explodindo e logo já vieram sirenes junto. Graças a Deus tem uma base do bombeiro do lado”.

Um oficial do Corpo de Bombeiros explicou que ainda é cedo para determinar se o imóvel funcionava de forma clandestina, mas confirmou que ali havia estocagem de artefatos pirotécnicos: “Ainda não podemos dizer que é clandestina, porque não localizamos o dono, mas sabemos que é um depósito de fogos de artifício”, disse. Ele acrescentou que “evidências mostram, e que passamos para a Polícia Civil, que seriam fogos que seriam usados em balões”.

A Defesa Civil realizou vistoria na área durante a madrugada desta sexta-feira (14) e interditou 21 imóveis próximos por risco estrutural. Moradores foram retirados de suas casas e seguiram para residências de familiares até que novas avaliações sejam concluídas.

A Polícia Civil vai investigar a origem da explosão, verificar a legalidade do armazenamento dos fogos e identificar o responsável pelo material. As duas avenidas afetadas, entre as mais movimentadas da Zona Leste, enfrentaram bloqueios parciais e trânsito lento ao longo da noite em razão do trabalho das equipes de emergência.