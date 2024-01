FAB envia resgate e Defesa Civil fala em esperança de encontrar sobreviventes em queda de helicóptero desaparecido em SP

Apoie o 247

247 - Após 12 dias de buscas, equipes localizaram o helicóptero que havia desaparecido com quatro pessoas a bordo, na região de Paraibuna, São Paulo. A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou nesta sexta-feira (12) que deslocou um helicóptero especializado em operações de busca e salvamento, em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, para atuar nas buscas na região de Paraibuna, informa a CNN Brasil.

O Capitão Roberto Farina, da Defesa Civil do estado, disse à Rádio Bandeirantes que a esperança é encontrar sobreviventes. Apesar de não haver sinais dos quatro ocupantes até o momento, Farina ressaltou que é cedo para tirar conclusões e que as equipes estão focadas na segunda fase das buscas. "Ainda é muito cedo para ter qualquer informação [sobre os ocupantes], o importante é que neste momento há um planejamento para que possa ser realizada a segunda fase das buscas nesse ponto de queda".

O trabalho conjunto da FAB, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foi crucial para a localização da aeronave em uma área de mata fechada próxima à represa de Paraibuna. O Capitão Farina explicou que as condições climáticas adversas, incluindo a nebulosidade da região, dificultaram os sobrevoos anteriores. "A altura das árvores, de 7 a 10 metros de altura, prejudicou bastante a identificação (…). A mata é muito fechada, havia um problema também de nebulosidade da região. A névoa acabou prejudicando os sobrevoos, as equipes de buscas tinham que parar".

