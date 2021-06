Fabrício Queiroz entra na lista da PF de brasileiros proibidos de deixar o país

Além do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Patriota), a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, também está impedida de deixar o Brasil. A proibição de sair do país é uma das medidas cautelares determinadas pela Justiça edit

247- A Delegacia de Imigração da Polícia Federal (PF) incluiu os nomes de Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar na lista de brasileiros proibidos de deixar o país. A proibição de sair do Brasil é uma das medidas cautelares determinadas pela Justiça.Queiroz e Márcia são investigados pelo Ministério Público do Rio por suposta participação no esquema de "rachadinha" (confisco de parte dos salários de assessores) no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. A reportagem é do portal G1.

O ex-assessor é apontado como operador do esquema. Com os dados obtidos na quebra de sigilo, o Ministério Público afirma que Queiroz fazia pagamentos de contas pessoais de Flávio e da família dele, que o senador usava a loja de chocolates dele para receber recursos obtidos na “rachadinha” e depois retirava como se fosse lucro e ainda compra de imóveis usando dinheiro vivo em operações suspeitas.

A reportagem relembra que o Ministério Público afirma que Flávio Bolsonaro desviou mais de R$ 6 milhões dos cofres da Alerj. A denúncia do MP está sob risco depois que o STJ decidiu anular as quebras de sigilo bancário e fiscal determinado no caso. Isso porque a acusação usa esses dados. A PGR recorreu dessa

Saiba mais

Queiroz está de bem com a vida. É o que aponta reportagem do jornal O Globo. "Aproveitando a liberdade concedida em março pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após nove meses em prisão preventiva, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), tem utilizado as redes sociais — mais precisamente sua conta no Instagram — para registrar idas à praia e demonstrar apoio a manifestações populares favoráveis ao governo de Jair Bolsonaro", aponta o texto.

"No último fim de semana, Queiroz publicou vídeos no Instagram que mostram bolsonaristas nas ruas ao longo do dia 1º de maio, Dia do Trabalho, cantando o hino nacional e soltando um balão onde o rosto de Jair Bolsonaro. Na legenda de uma publicação, escreveu: 'Subindo rumo a 2022! Brasil acima de tudo. Deus acima de todos!!'”, indica ainda o repórter.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.