Familiares de suposto mandante do assassinato de Marielle apoiavam Bolsonaro

247 - Familiares do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) Domingos Frazão, deputado estadual pelo MDB durante cinco mandatos, fizeram campanha para Jair Bolsonaro (PL) em 2022. O deputado federal Chiquinho Brazão, irmão de Domingos, fez campanha para Bolsonaro no pleito contra o então candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ex-MDB, Chiquinho Brazão fazia parte do Avante quando apoiou Bolsonaro e integra o União Brasil atualmente. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também apareceu junto com a família Brazão em 2022 durante eventos de campanha. >>> Bolsonaro comemora possível desfecho do caso Marielle após delação de Ronnie Lessa

De acordo com o ex-PM Ronnie Lessa, Domingos Brazão, 58 anos, e irmão de Chiquinho, foi um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (Psol). O ex-policial fechou acordo de delação premiada e está preso após ser apontado por investigadores e por outro policial, Élcio Queiroz, como o responsável pelos disparos que mataram a ex-parlamentar.

Nas redes sociais, a direita tenta associar o assassinato de Marielle ao PT, porque Brazão fez campanha para a ex-presidenta Dilma Rousseff. Internautas rebateram a tentativa de associar o crime ao Partido dos Trabalhadores.

A direita tá tentando colar a narrativa de que pelo fato do Brazao (suspeito de ser o mandante do assassinato de Marielle) ter feito campanha pra Dilma, a morte teria sido ordem do PT.



Precisamos mostrar que esse bandido tem muito mais ligação com a familícia Bolsonaro. pic.twitter.com/2EI7emxoPi — Paulo Loiola (@pauloloiola) January 23, 2024





RAPAZ! Olha aí a Família Brazão fazendo campanha fervorosa para a bolsonaro em 2022. Destaque para o Flávio Bolsonaro todo orgulhoso ao lado deles. pic.twitter.com/2GzSLV2bBg — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) January 23, 2024





Domingos Brazão foi citado como um dos mandantes do atentado q matou a vereadora e seu motorista.



Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão faziam dobradinha na defesa das milícias do RJ.



Em 2006, qdo Marcelo Freixo criou a CPI das Milícias, somente os dois se posicionaram contra. pic.twitter.com/rDKY6PI4SU — 𝐀𝐧𝐭𝐢𝐟𝐚 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐆𝐚𝐭𝐚 (@CantiiSandra) January 23, 2024

