Famoso no TikTok, filho de delegada presa no RJ tentou esconder os milhões

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O filho da delegada Adriana Belém, Gabriel Belém, tentou esconder os milhões em espécie que a mãe guardava dentro de sacolas de grife no fundo de seu armário.

Famoso no TikTok, o jovem de 18 anos escondeu a mala com um montante de R$ R$ 1.765.300 milhão e disse que não tinha a chave para abrir.Quando a equipe do Ministério Público do Rio de Janeiro chegou ao apartamento de luxo em que a mãe e o filho moram, na Barra da Tijuca, a delegada disse que a quantia de R$ 60 mil encontrada no cofre dela era o único dinheiro que guardava em casa.

Durante as buscas, os promotores encontraram a mala no armário de Gabriel.Após ser descoberta, a delegada disse que a quantia era de parcerias que fazia no Instagram e não explicou por que seu filho tentou esconder a mala com milhões dentro. A delegada possui 162 mil seguidores na rede, e seu filho, 44 mil.

Em fevereiro, Gabriel ganhou da mãe um Jeep Compass com vidros blindados, que custa cerca de R$ 200 mil. Belém tinha um emprego na Secretaria Municipal de Esportes e ganhava um salário de R$ 8.345,14.

A delegada foi levada presa na tarde desta terça-feira (10/5). As investigações do MPRJ apontaram que a delegada favorecia máfias de caça níquel do bicheiro Rogério de Andrade. O contraventor tinha ligações com a milícia de Ronnie Lessa, suspeito pelo assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

