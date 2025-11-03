Faxineira é presa no Rio por não deixar polícia entrar em casa e fazer live

247 - A faxineira Gabriela Cristina Elias de Jesus, que é moradora do Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, foi presa durante a ação policial contra o Comando Vermelho (CV) por se recusar a deixar policiais sem mandado entrarem em sua casa. Pelo menos 121 pessoas morreram, sendo a operação policial mais letal da história do estado.

Outro motivo para a detenção, que ocorreu na última terça-feira (28), foi a gravação de uma live mostrando que só havia mulheres, crianças e um adolescente dentro da residência. De acordo com as acusações, a live teria exposto os policiais ao risco por informar a localização em tempo real.

Mãe de Gabriela, Selma Elias de Jesus, de 62 anos, denunciou agressões contra sua filha. "Bateram nela, puxaram o cabelo dela. E não tinha ninguém lá dentro. A colega dela que tava lá, tava com uma garota de dois anos, eles derrubaram ela no chão com a garota, jogaram spray de pimenta na garota, a criança passou mal, ficou com febre. Tudo isso está gravado", afirmou.

