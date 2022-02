FGTS será liberado para vítimas das chuvas em Petrópolis

A cidade da Região Serrana do Rio sofre com fortes chuvas, que deixaram quase 60 mortos edit

247 - O governo federal vai liberar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a moradores de Petrópolis, Região Serrana do Rio. A informação foi divulgada por Jair Bolsonaro nessa quarta-feira (16) - ele cumpre agenda na Rússia, onde desembarcou nessa terça-feira (15).

De acordo com a coluna Radar, Bolsonaro deve chegar ao Brasil nesta quinta-feira (17) e partir diretamente para o interior do Rio com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que está cuidando de outras ações de socorro ao estado.

Pelo menos 58 pessoas morreram no município em consequência das chuvas. A prefeitura da cidade decretou estado de calamidade pública.

