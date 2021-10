Filho de Bruno Covas se manifesta sobre filiação de Joice Hasselmann ao PSDB: "vergonha"

A manifestação de Tomás ocorreu após o partido publicar uma foto de Joice no Instagram. O comentário ainda foi acompanhado de "figurinhas" de vômito edit

247 - O filho do ex-prefeito de São Paulo Bruno Covas, Tomás, de 16 anos, classificou nesta quinta-feira (7) como "vergonhosa" a filiação da deputada federal Joice Hasselmann (SP) ao PSDB.

A manifestação de Tomás ocorreu após o partido publicar uma foto de Joice no Instagram. O comentário ainda foi acompanhado de "figurinhas" de vômito.

Em agosto, Tomás filiou-se oficialmente ao PSDB e logo depois foi anunciado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), como estagiário no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado.

