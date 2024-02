Filho de ministro do AI-5, Helio Beltrão defende ato bolsonarista marcado para o dia 25 em SP (vídeo)

Apoie o 247

247 - O comentarista Helio Beltrão, da CNN Brasil, versando sobre a manifestação convocada por Jair Bolsonaro (PL) para a Avenida Paulista, no próximo dia 25. "O motivo declarado do Bolsonaro é a defesa do Estado Democrático de Direito", escreveu na rede social X.

O analista é filho do ex-ministro Helio Beltrão, um dos integrantes do governo militar ditatorial que assinaram o Ato Institucional N°5, em 1968, na Ditadura Militar (1964-1985). O AI-5 resultou na perda de mandatos de parlamentares, mais intervenções militares nos estados e municípios, e na suspensão das garantias constitucionais. O ato deu mais poderes para a implementação de práticas de tortura.

Bolsonaro convocou o ato dias após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a participação dele e de aliados em uma suposta tentativa de golpe de Estado após a eleição de 2022. Na semana passada, a PF iniciou a Operação Tempus Veritatis (“A hora da Verdade”), com o objetivo de ter mais detalhes do plano golpista e punir os envolvidos no esquema.

A tentativa de golpe previa a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os alvos da operação estão Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, todos generais e antigos assessores de Jair Bolsonaro. Também foram alvos de mandados de busca e apreensão os ex-comandantes do Exército, Paulo Sérgio Nogueira, e da Marinha, Almir Garnier Santos.

O que está em jogo na manifestação convocada por Bolsonaro para o domingo, dia 25, na Av. Paulista? Veja no vídeo.



O direito a criticar o estado, o devido processo legal, a liberdade de expressão, o direito de peticionar, em suma, os principais direitos que nossos antepassados… pic.twitter.com/xcB0WZjUHN — Helio Beltrão (@heliobeltrao) February 16, 2024

