Flávio Bolsonaro agora tenta defender o pai após o colapso em Manaus: 'nada a ver com o governo federal'

Senador Flávio Bolsonaro diz que o governo federal está "provando que ninguém fica pra trás", ao comentar sobre o colapso no sistema de saúde de Manaus. De acordo com o parlamentar, seu pai não tem culpa do problema na capital amazonense. Panelaço marcado para esta sexta-feira, no entanto, já demonstra que a rua começa a fazer a pressão pelo impeachment edit