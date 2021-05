Flávio Bolsonaro se solidariza a policial morto e ignora 24 vítimas de chacina no Jacarezinho

O senador Flávio Bolsonaro se solidarizou com o único policial morto durante a operação e não disse uma palavra sobre as vítimas da polícia. Com 24 mortos, a Chacina do Jacarezinho é a maior da história da cidade do Rio de Janeiro e a segunda maior da história do estado edit

247 - Após a Polícia Civil realizar a Chacina do Jacarezinho, matando pelo menos 24 moradores e descumprindo ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), o senador Flávio Bolsonaro se solidarizou com o único policial morto durante a operação e não disse uma palavra sobre as vítimas da polícia.

“Meus sentimentos à família do Inspetor de Polícia André Leonardo de Mello Frias, que tombou na honrada missão de defender nossa sociedade do crime organizado.

Dar a vida pela nossa segurança não é para qualquer um, é para corajosos e vocacionados! Que Deus o tenha”, escreveu o senador, filho de Jair Bolsonaro.

Meus sentimentos à família do Inspetor de Polícia André Leonardo de Mello Frias, que tombou na honrada missão de defender nossa sociedade do crime organizado.

Dar a vida pela nossa segurança não é para qualquer é um, é para corajosos e vocacionados!

Que Deus o tenha.@PCERJ pic.twitter.com/zVpHrxmfpU — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) May 6, 2021

Com 24 mortos pela polícia, a Chacina do Jacarezinho é a maior da história da cidade do Rio de Janeiro e a segunda maior da história do estado. Mas as entidades de direitos humanos dizem que o número de mortos pode subir ainda mais.

Diferentemente das outras chacinas, dessa vez a operação aconteceu numa afronta direta a uma determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

O governo do Rio de Janeiro descumpriu a liminar deferida pelo ministro Edson Fachin e referendada pelo plenário da corte que proibiu operações policiais nas comunidades durante a pandemia da Covid-19, a partir da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) nº 635, conhecida como “ADPF das Favelas”.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.