Flávio debocha de Arthur Mamãe Falei sobre Ucrânia: "depois arruma problema e vai sobrar pro Bolsonaro resolver"

"Deve estar achando que lá é palco de manifestação, igual a Avenida Paulista", disse Flávio Bolsonaro sobre a viagem do deputado Arthur do Val à Ucrânia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) debochou, nesta segunda-feira (28), pelo Twitter, do deputado estadual Arthur do Val (SP), também conhecido como 'Mamãe Falei', após o parlamentar do Podemos dizer que viajou para a Ucrânia, alvo de ação militar russa.

"Deve estar achando que lá é palco de manifestação, igual a Avenida Paulista. Depois arruma problema e vai sobrar pro Bolsonaro resolver", disse Flávio Bolsonaro na rede social.

O coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos, também informou que foi para a Ucrânia. Ele e o deputado aparecem juntos em uma foto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O MBL apoiou o golpe contra Dilma Rousseff em 2016. Atualmente, não apoia o governo Jair Bolsonaro, desaprovado por mais de 50% da população. Membros do movimento e seus aliados tentam conquistar votos pela direita não-bolsonarista.

Deve estar achando que lá é palco de manifestação, igual a Avenida Paulista. Depois arruma problema e vai sobrar pro Bolsonaro resolver. https://t.co/bvaqFaehD0 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 28, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE