Foragida, esposa de Queiroz recebe auxílio emergencial de R$ 600

A esposa de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, investigada pela Justiça do Rio de Janeiro, recebe o auxílio emergencial de R$ 600 mensais criado para ajudar famílias de baixa renda durante a pandemia do coronavírus. A informação é do Congresso em Foco. A mulher dele, que recebia um salário bruto de R$ 9.835,63 como assessora do parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), teve seu cadastro no auxílio deferido. O primeiro pagamento depositado em uma conta aberta em seu nome.

O Tribunal de Justiça (TJ-RJ) autorizou a prisão dela, ainda não localizada. Na manhã desta quinta-feira (18), Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi preso em São Paulo e transferido para o Rio de Janeiro.

De acordo com a reportagem do Congresso em Foco, a enteada de Fabricio Queiroz, Evelyn Mayara de Aguiar Gerbatim, também se cadastrou no programa, mas ainda não recebeu parcela alguma.

