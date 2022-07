França confirma saída da disputa pelo governo de São Paulo, mas avisa: "estamos aguardando o Kassab"

Apoie o 247

Por Igor Gadelha, Metrópoles - O ex-governador Márcio França (PSB) admitiu à coluna, nesta segunda-feira (4/7), desistir de sua candidatura ao governo paulista para apoiar o ex-prefeito Fernando Haddad (PT). O discurso, por ora, é de que essa desistência está condicionada a uma composição com o PSD de Gilberto Kassab.

Conforme antecipado mais cedo pelo Blog do Noblat, a possível aliança entre os três foi discutida durante um almoço entre França e Haddad nesse domingo (3/7), na casa do pessebista, em São Paulo. O ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) também participaram do encontro.

“Estamos aguardando o Kassab, conforme combinado. O importante é o gesto dele em São Paulo pro Lula”, afirmou França à coluna. Segundo o ex-governador, o dirigente do PSD está consultando as bases do partido e prometeu dar uma resposta até esta terça-feira (5/7).

