Freixo: "depoimento de Mandetta é suficiente para colocar Bolsonaro no banco dos réus"

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) afirmou nesta terça-feira (4) que o depoimento do ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta à CPI da Covid já basta para que Bolsonaro seja colocado "no banco dos réus".

"O depoimento de Mandetta na CPI da Covid já é suficiente para tirar Bolsonaro do Planalto e colocá-lo no banco dos réus", escreveu o parlamentar no Twitter.

Entre as denúncias feitas pelo ex-ministro está a de que Bolsonaro pressionou para mudar a bula da cloroquina, inserindo recomendação do uso do medicamento contra Covid-19, mesmo a substância sendo ineficaz para tratar a doença.

