Freixo: 'esquerda não tem que resistir, mas destruir governo Bolsonaro'

Pré-candidato do PSOL à Prefeitura do Rio, o deputado Marcelo Freixo defendeu atuação mais veemente da oposição ao governo de Jair Bolsonaro. "Nesse momento a gente precisa algo mais do que resistência, mais do que ganhar tempo, mais do que suportar por um tempo esse governo", disse Freixo no evento de aniversário dos 40 anos do PT

247 - O deputado Marcelo Freixo, pré-candidato do PSOL à PRefeitura do Rio, participou neste sábado, 8, das comemorações de 40 anos do PT, no Rio. Em seu discurso, Freixo defendeu atuação mais firme das forças de oposição do governo de Jair Bolsonaro.

“Nós não podemos resistir, porque a ideia de resistir é ganhar tempo. Nesse momento a gente precisa algo mais do que resistência, mais do que ganhar tempo, mais do que suportar por um tempo esse governo”, disse Freixo. “Em nome do nosso povo, esse governo tem que ser destruído”, acrescentou.

O ex-prefeito Fernando Haddad também adotou discurso duro de combate ao neofascismo implantado pelo governo Jair Bolsonaro. "Se a gente ficar com medo de fake news, medo de rede social, medo de fascista, eles vão avançar. Se a gente mostrar a garra que a gente teve, eles vão recuar", disse Haddad (leia mais no Brasil 247).