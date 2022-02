Freixo rebate fake news bolsonarista de que estaria ostentando roupas de luxo em Petrópolis (vídeo)

Deputado mostrou as roupas que usou para rebater fake news edit

247 - O deputado Marcelo Freixo usou suas redes para rebater uma fake news bolsonarista de que estaria ostentando roupas de luxo durante sua visita à cidade de Petrópolis, que sofre com diversos deslizamentos, após fortes chuvas.

Freixo mostrou as roupas que usou e disse que seus pertences são simples.

"Não é hora para fake news. Quem não puder ser solidário, que não atrapalhe", disparou.

Não é hora de fake news. É hora de solidariedade, trabalho e união para socorrer Petrópolis. pic.twitter.com/kpFvspvxFo — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) February 19, 2022





As tentativas de encontrar sobreviventes e resgatar corpos de vítimas da chuva em Petrópolis seguem neste sábado (19). É o quinto dia de buscas ligadas à tragédia, que até a manhã deste sábado (19) deixou 137 mortos, mais de 200 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas. A reportagem é do portal G1.

As equipes do Corpo de Bombeiros se dividem em três áreas principais — os setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. O posto de Comando Central está localizado no 15º Grupamento de Petrópolis.

