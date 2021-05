Freixo repudia operação no Jacarezinho: 'essa política de segurança é uma insanidade que precisa ser parada'

"Lançar os policiais numa guerra para matar ou morrer, como sempre foi feito, é barbárie", acrescentou o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) ao comentar a operação que deixou pelo menos 25 mortos no Jacarezinho, Zona Norte do Rio edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) repudiou a operação policial que deixou pelo menos 25 mortos na favela do Jacarezinho, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. A operação investiga o aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas, como assassinatos, roubos e sequestros de trens da Supervia.

"25 mortos no Jacarezinho. Essa política de segurança pública é uma insanidade que precisa ser parada. Famílias aterrorizadas, pessoas baleadas dentro de suas casas, moradores feridos quando saíam p/ trabalhar, inocentes assassinados, um policial morto", escreveu o parlamentar no Twitter.

De acordo com o parlamentar, "políticas de segurança podem e precisam urgentemente ser diferentes". "Lançar os policiais numa guerra p/ matar ou morrer, como sempre foi feito, é barbárie", disse.

O presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, destacou que o Supremo Tribunal Federal "proibiu a realização de operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia". "É preciso apurar com rigor essa matança".

O STF proibiu a realização de operações policiais nas favelas do Rio durante a pandemia. Mesmo assim, numa ação realizada hoje no Jacarezinho mais de 20 pessoas foram mortas em circunstâncias ainda desconhecidas. É preciso apurar com rigor essa matança. — Juliano Medeiros (@julianopsol) May 6, 2021

