Frente Integralista Brasileira nega relação com ataque terrorista ao Porta dos Fundos

Colocando em dúvida a autenticidade do vídeo publicado por supostos integralistas que teriam realizado o ataque terrorista contra o Porta dos Fundos, a Frente Integralista Brasileira publicou nota negando qualquer relação com o grupo. "Entre os Integralistas é proibido o uso de máscaras para fins de militância", diz

247 - Após três homens encapuzados, supostamente integralistas, terem assumido o atentado terrorista ocorrido na última terça-feira (24) contra a produtora do Porta dos Fundos, a Frente Integralista Brasileira (FIB) publicou nota nesta quinta (26) negando qualquer relação com o grupo.

A FIB colocou em dúvida a autenticidade do vídeo e disse que "entre os Integralistas é proibido o uso de máscaras para fins de militância".

Leia a nota abaixo:

A Frente Integralista Brasileira (FIB) tomou conhecimento, por meio de publicações nas redes sociais, de um vídeo de um suposto grupo integralista que, usando máscaras, emprega indumentária integralista e afirma ter cometido um crime contra uma produtora de vídeos.

O grupo em questão é desconhecido pela FIB e não possuímos com ele qualquer relação. Não temos certeza sobre a autenticidade do vídeo, e por isso não descartamos a possibilidade de ter sido um material forjado com o fim de incriminar os Integralistas.

Entre os Integralistas é proibido o uso de máscaras para fins de militância.

O uso de máscaras para tais fins é, com efeito, uma atitude anti-integralista. Aliás, nosso Manifesto-base, o Manifesto de Outubro, de Plínio Salgado, assim afirma:

“A nossa campanha é cultural, moral, educacional, social, às claras, em campo raso, de peito aberto, de cabeça erguida. Quem se bate por princípios não precisa combinar cousa alguma nas trevas. Quem marcha em nome das ideias nítidas, definidas, não precisa de máscaras”.

No vídeo, os três homens encapuzados dizem com vozes distorcidas:

"A Justiça burguesa, covarde e corrupta, vendida para o grande capital, luta contra o povo, mas quando a Revolução Integralista vier, todos estarão condenados ao justiçamento revolucionário. Nós integralistas não renegaremos nosso papel histórico e nos incumbiremos de ser a Espada de Deus. A revolução é do espírito, o Brasil é cristão e jamais deixará de ser".