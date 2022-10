Frota diz que errou em 2018 ao apoiar Bolsonaro e defende eleição de Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB) anunciou nesta segunda-feira (3) que vou no primeiro turno e irá votar no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente no segundo contra Jair Bolsonaro (PL).

Frota se elegeu em 2018 dentro da base de apoio a Bolsonaro, mas rompeu e passou ser oposição ao bolsonarismo na Câmara. Pelo Twitter, ele disse que errou ao apoiar Bolsonaro. "Eu votei no primeiro turno no L, jamais votaria no Bolsonaro,e vou votar no @LulaOficial novamente. Vamos construir uma vitória ao lado dos que defendem um país melhor diminuindo a fome e a desigualdade social, um País que respeite a diversidade, e as mulheres. Errei em 2018", afirmou.

Lula já tem o apoio de integrantes da velha guarda do PSDB, como o ex-chanceler Aloysio Nunes e de ex-ministros de Fernando Henrique Cardoso, como José Gregori (Justiça). Nesta segunda, o senador Tasso Jereissati (CE), ex-presidente nacional do PSDB, declarou apoio ao petista contra Bolsonaro.

Eu votei no primeiro turno no L,jamais votaria no Bolsonaro,e vou votar no @LulaOficial novamente. Vamos construir uma vitória ao lado dos que defendem um país melhor diminuindo a fome e a desigualdade social,um País que respeite a diversidade,e as mulheres.Errei em 2018 🇧🇷 pic.twitter.com/lwsj4qIQe0 — Frota 777🇧🇷 (@77_frota) October 3, 2022





