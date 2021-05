"Função da polícia é fazer o controle social a qualquer preço", critica ex-chefe da polícia do Rio

247 - Ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Hélio Luz falou à TV 247 sobre a chacina do Jacarezinho, que matou 27 moradores e um policial. Luz explicou que a polícia é o braço do Estado que faz com que o povo marginalizado se conforme e permaneça excluído, eliminando qualquer possibilidade de que ele se rebele.

Na "senzala do século XXI", a favela, a polícia tem como objetivo manter no poder quem está no poder, ou seja, manter a elite intacta, não permitindo a ascensão do povo pobre, relatou o ex-chefe de polícia. "Isso é o dia a dia do favelado, do excluído. É a senzala do século XXI. A favela não integra o Estado Democrático de Direito. Então o que ocorre? Nós normalmente debatemos dentro do Estado Democrático de Direito, ali [a favela] é a exclusão, é área de exclusão. Então qual é a função da polícia, quer gostem ou não? Quer esteja no livro ou não? A polícia serve ao Estado, ao poder. A quem detém o poder ela serve. Qual é a função dela? Manter o controle, manter o poder. O Estado brasileiro é um Estado escravista, que exclui, que separa, separa muito. O abismo social aqui é muito grande. Então como é que você vai manter isso com tranquilidade? Como é que você vai manter poder fazer esse acúmulo sem ser perturbado? Porque é isso que nós vemos".

De acordo com Luz, a polícia tem a tarefa de fazer o controle social. "Censo de 2010: população da cidade do Rio de Janeiro é de 6,3 milhões de pessoas. Em relação ao Censo de 2000, havia crescido 5%. A população que reside em favela cresceu 22%. Então essa diferença mostra que inchou, que aumentou, mostra a concentração, mostra a desigualdade. Qual é a função dessa polícia? É manter isso sob controle, é manter o pessoal sob controle. O cara não gosta de estar lá, o cara quer ser classe média, no mínimo. E não dá. 84% da população brasileira está excluída. Qual é a função da polícia? Manter os 84% sob controle. No caso do Rio de Janeiro, em 2010 era 1,6 milhão de favelados. Como é que você mantém 1,6 milhão tranquilos? O cara não tem trabalho. Arranca. O cara não tem condição de moradia. Arranca. Arranca todos os direitos dele e ele está sobrevivendo. Então essa é a função da polícia: fazer o controle social a qualquer preço".

