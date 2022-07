Gabriel Monteiro vira réu por assédio sexual contra ex-assessora

De acordo com a denúncia do MPRJ, os crimes foram cometidos contra a ex-assessora Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos edit

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia contra o vereador e youtuber Gabriel Monteiro por assédio sexual e importunação contra uma ex-assessora. O ex-PM virou réu no processo corre em segredo de justiça.

De acordo com a denúncia do MPRJ, protocolada pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca, os crimes foram cometidos contra a ex-assessora Luiza Caroline Bezerra Batista, de 26 anos. Ela acusa o youtuber de acariciá-la sem seu consentimento.

Em nota, a defesa afirmou que a denúncia “foi realizada por ex-assessores que já confirmaram trabalhar para a máfia do reboque”. “Na ocasião, outros funcionários estavam dentro do carro com a suposta vítima e desmentiram na delegacia sua versão de assédio”, emendou.

Monteiro também é réu em um caso que envolve a divulgação de um vídeo íntimo com uma adolescente de 15 anos.

