Galo celebra fim do patrocínio do iFood a Monark

"Monark encheu a boca pra dizer que nós os entregadores não tinhamos o direito de fazer greve, pois era só sairmos do app e irmos para outro app", relembrou o ativista edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ativista Paulo Galo, líder dos entregadores antifascistas, comemorou nesta terça-feira (2) a interrupção do patrocínio do iFood ao apresentador Monark, do Flow Podcast.

"Aqui pra pra nois, na greve do ano passado do primeiro de julho o @flowpdc fez questão de levar gente da @ifood na mesa deles onde o @monark encheu a boca pra dizer que nós os entregadores não tinhamos o direito de fazer greve, pois era só sairmos do app e irmos para outro app", escreveu Galo pelo Twitter.

O apresentador saiu em defesa de Jair Bolsonaro, que teve sua live suspensa no Youtube após disparar fake news de que pessoas vacinadas estão se contaminando com Aids.

PUBLICIDADE

O Flow Podcast tem mais de 3,4 milhões de inscritos no YouTube. O podcast de entrevistas já falou com vários artistas e personalidades políticas como Guilherme Boulos e Marcelo Freixo. A Splash, o iFood afirmou que encerrou a relação comercial com o programa por "repudiar qualquer tipo de preconceito ou ato de discriminação".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE