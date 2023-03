Gestão de Ricardo Nunes atrasa obras e coloca reeleição em risco em SP; Boulos e Salles pressionam

Apoie o 247

247 - Na metade de seu mandato, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) , está com praticamente todas as 'vitrines' planejadas por sua gestão atrasadas, informa o jornal Estadão.

A reportagem de Adriana Ferraz e Natália Santos destaca que grandes projetos, envolvendo corredores e terminais de ônibus, milhares de unidades habitacionais, novas escolas e piscinões, não saíram do papel e podem não ser concluídos a tempo de Nunes apresentá-los como conquistas eleitorais - o prefeito é candidato à reeleição.

A demora na realização de obras de manutenção e prevenção em relação às fortes chuvas que afetam a cidade é um ponto crucial que pode prejudicar os planos eleitorais de Nunes. O jornal identificou pelo menos três licitações suspensas neste sentido: a construção de um piscinão para contenção do córrego Mooca, na zona leste, o recapeamento da malha viária de vias locais e a pavimentação de ruas de terra.

Tal lentidão não tem nada a ver com dificuldades financeiras, já que a capital ainda tem quase R$ 35 bilhões em caixa.

A gestão justifica a falta de iniciativa em projetos importantes para a cidade devido à pandemia de Covid-19 e às exigências do Tribunal de Contas do Município (TCM) para liberar editais bilionários. Há pelo menos 13 editais paralisados pelo TCM em áreas como infraestrutura, educação e transportes. As paralisações determinadas pelo tribunal atrasam a execução de um pacote viário de R$ 4,6 bilhões até 2024, que inclui a construção do primeiro trecho do BRT Radial Leste e as obras complementares de prolongamento da Avenida Doutor Chucri Zaidan, na zona sul.

Possíveis adversários de Nunes na próxima eleição municipal, os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Ricardo Salles (PL-SP) já usam as redes sociais para criticar a situação da cidade; a dupla usa expressões como "abandono", "cidade mal tratada", "refém de serviços ruins".

Nas eleições gerais de 2022, a população da capital paulista votou em Lula na disputa presidencial e em Fernando Haddad para governador, o que indica uma possível preferência da cidade para candidatos progressistas e de perfil diferente de Nunes. Pressionado, o prefeito atual tem cobrado secretários e intensificado reuniões para avançar em projetos considerados relevantes.

