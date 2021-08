Gilmar Mendes manda devolver passaporte de Crivella, suspeito de chefiar "QG da Propina" no Rio

A decisão de Gilmar Mendes atende a um pedido da defesa do ex-prefeito, que argumentou não haver risco de fuga nem de que a devolução do passaporte atrapalhe o processo judicial em tramitação edit

247 - Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes determinou nesta sexta-feira, 13, que o ex-prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella tenha seu passaporte devolvido. O ex-prefeito, em dezembro do ano passado, chegou a ser preso provisoriamente por suspeita de chefiar um "QG da Propina" no executivo carioca.

Com isso, fica revogada a decisão que proibia o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), de Edir Macedo, de deixar o país, o que foi um empecilho quando, em julho deste ano, Jair Bolsonaro tentou nomeá-lo para a embaixada do Brasil na África do Sul, no continente africano, onde a IURD tem se expandido e entrado em conflito com governos locais.

A decisão de Gilmar Mendes atende a um pedido da defesa, que argumentou não haver risco de fuga nem de que a devolução do passaporte atrapalhe o processo judicial em tramitação.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE