Glauber Braga diverge de Freixo e contesta possível aliança com Eduardo Paes no Rio de Janeiro

Deputado Glauber Braga (Psol-RJ) abre dissidência no Psol em torno da proposta lançada por seu colega Marcelo Freixo (Psol-RJ), que defendeu aliança com forças de esquerda e com o atual prefeito Eduardo Paes para enfrentar o candidato bolsonarista edit

247 - O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) divergiu do também deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), que defendeu uma aliança do seu partido com o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), caso seja necessário, para derrotar uma eventual candidatura bolsonarista ao governo fluminense.

"Eduardo Paes se projetou na política derrubando moradia de pessoas pobres. Até hoje, ele faz 'piada' como demolidor de casas. É aliado de Rodrigo Maia, articulador do desmonte da previdência e de leis trabalhistas. Sou PSOL, partido da militância que sempre enfrentou Maia e Paes", escreveu o parlamentar no Twitter.

Questionado pelo jornal Folha de S.Paulo se pensa em concorrer ao governo do Rio em 2022, Freixo disse que "a gente precisa ter um projeto político para o Rio. Todos os partidos progressistas me procuraram para que eu colocasse o meu nome para 2022".

"O próprio [prefeito] Eduardo Paes, o próprio [ex-presidente da Câmara] Rodrigo Maia. Tem uma construção de um diálogo amplo para a gente criar uma força democrática no Rio de Janeiro. Eu estou colocando meu nome à disposição desse debate", afirmou.

Eduardo Paes se projetou na política derrubando moradia de pessoas pobres. Até hoje, ele faz “piada” como demolidor de casas. É aliado de Rodrigo Maia, articulador do desmonte da previdência e de leis trabalhistas. Sou PSOL, partido da militância que sempre enfrentou Maia e Paes. April 5, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.