Glauber Braga sobre Eduardo Bolsonaro: "lambuzado de corrupção" (vídeo)

O deputado reeleito do PSOL-RJ rebateu críticas do filho de Jair Bolsonaro contrea o PT

247 - Reeleito no último domingo (2), o deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) criticou Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), nesta quinta-feira (6). O filho de Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "bandido". Glauber Braga fez críticas ao parlamentar.

"Ainda enche a boca pra falar em corrupção quando maneja junto com o presidente da República e o presidente da Câmara orçamento secreto de 16 bilhões de reais, e aplicaram na Lei Orçamentária pro próximo ano por um valor de 19 bilhões de reais. Senhor Eduardo Bolsonaro deveria lavar a boca quando for falar de corrupção porque a verdade é que ele e a família dele estão completamente lambuzados", afirmou o deputado do PSOL.

"O filho do genocida, que é deputado federal, tem uma conceituação de bandido que é muito restrita, porque nunca envolve a família dele, que comprou 51 imóveis com dinheiro vivo, que colocou no gabinete do seu irmão, que hoje é senador, os parentes de Adriano da Nóbrega, matador do Escritório do Crime no Rio de Janeiro (...) E quando confrontado o Flávio Bolsonaro, o que faziam em seu gabinete, ele disse que quem cuida disso é o Queiroz, o sujeito que articulava o conjunto das rachadinhas", complementou.

Eleições

O PSOL faz parte da aliança de nove partidos que apoiaram Lula no primeiro turno. As outras oito legendas foram PT, PSB, PCdoB, Rede, Solidariedade, Avante, Agir (antigo PTC) e PV.

O ex-presidente somou 48% dos votos válidos (57,2 milhões) no primeiro turno da eleição e Bolsonaro, 43% (51 milhões).

