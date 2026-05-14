Governo de SP confirma segunda morte após explosão em obra da Sabesp

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou nesta quinta-feira (14) a segunda morte provocada pela explosão ocorrida após uma obra da Sabesp atingir uma tubulação de gás da Comgás. A identidade da nova vítima não foi divulgada pelas autoridades até o momento.

As informações foram publicadas inicialmente pelo SBT News. O acidente ocorreu durante intervenções realizadas pela Sabesp e provocou danos em imóveis da região, além de alterar a rotina de dezenas de famílias afetadas pela explosão.

O número de residências interditadas aumentou de 20 para 27 após novas avaliações técnicas identificarem rachaduras e danos estruturais em imóveis próximos ao local do acidente. Segundo o governo paulista, outras 86 residências já foram liberadas para o retorno dos moradores.

Famílias enfrentam insegurança após explosão

Moradores que precisaram deixar suas casas e ficar hospedados em hotéis relatam insegurança para retornar aos imóveis atingidos. Além dos danos materiais, famílias também enfrentam mudanças na rotina desde a explosão.

Equipes da Sabesp e da Comgás seguem atuando no bairro para recuperar as estruturas afetadas e garantir condições de segurança para os moradores. As empresas afirmaram que os trabalhos emergenciais continuam em andamento.

De acordo com as companhias, 232 pessoas já foram cadastradas para receber auxílio emergencial destinado a despesas imediatas. O valor do benefício foi ampliado para R$ 5 mil.

Governo amplia ações emergenciais

O Fundo Social de São Paulo, com apoio da Defesa Civil, continua realizando a distribuição de doações para a população atingida. Entre os itens entregues estão 100 cestas básicas, 100 fardos de água e mais de 70 kits de higiene e limpeza.

Também foram distribuídos 100 kits dormitório, além de roupas, calçados, brinquedos e 25 quilos de ração destinados a cães e gatos das famílias afetadas pela explosão.

Para coordenar as medidas emergenciais e acompanhar o atendimento às vítimas, o governador Tarcísio de Freitas determinou a criação de um gabinete de crise três dias após o acidente.