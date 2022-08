Haddad anuncia a educadora Lúcia França, esposa de Márcio França, como vice ao governo de SP

Apoie o 247

247 - Candidato do PT para o governo de São Paulo, Fernando Haddad anunciou a educadora Lúcia França (PSB-SP), esposa do ex-governador Márcio França (PSB-SP), como sua vice.

No anúncio, o petista ressaltou ter havido desde o início a vontade de ter uma mulher na composição de sua chapa ao governo paulista: "Depois de muitas tratativas com os seis partidos aliados em busca de uma mulher para compor a nossa chapa ao governo do Estado, pedi ao PSB que indicasse o nome. A indicação me chegou e não poderia me dar maior satisfação: a educadora Lúcia França será a nossa vice."

Formada em magistério aos 17 anos, Lúcia atuou como professora no litoral paulista e presidiu o Fundo Social de Solidariedade do município de São Vicente entre 1997 e 2004.

