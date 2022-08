Haddad rebate insulto de Tarcísio aos paulistas: 'o cara vem de pau mandado para cá e ainda critica'

Apoie o 247

247 - O ex-prefeito e candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) rebateu a declaração do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o governo estadual, de que os paulistas "precisam de um cara de fora” para resolver os problemas do estado. “Pera lá, vai devagar, cara. Você está falando do estado que é 30% do PIB”, disse Haddad durante sabatina promovida pelo jornal O Estado de S. Paulo nesta sexta-feira (19). “O cara vem de pau mandado para cá e ainda critica os 45 milhões de habitantes".

“São Paulo tem força, o que São Paulo decidir fazer vai ser grande. Nós somos assim. Não precisamos de 'gente de fora' para resolver nossos problemas, como estão dizendo aí, [que] 'precisa vir um cara de fora para resolver São Paulo'. Pera lá, vai devagar, cara. Você está falando do estado que é 30% do PIB. A primeira vez que eu concordei com o editorial do Estadão foi hoje, bateram firme no Tarcísio. Pelo amor de Deus, não dá para ser assim. O cara vem de pau mandado para cá e ainda critica os 45 milhões de habitantes", destacou Haddad.

A declaração de Tarcísio de Freitas de que São Paulo “precisa de um cara de fora”, foi feita na terça-feira (16), durante sabatina promovida pelo O Globo, CBN e Valor Econômico, e foi encarada como uma ofensa por insinuar que os paulistas são incapazes de solucionar os próprios problemas. O ex-ministro é natural do Rio de Janeiro e é radicado em Brasília

Em seu editorial desta sexta-feira (19), intitulado “A presunção de Tarcísio”, o jornal O Estado de S. Paulo destaca que as declarações feitas pelo ex-ministro bolsonarista foram “profundamente desrespeitosas, e não apenas em relação aos que já tiveram a honra de governar São Paulo e, com seus erros e acertos, contribuíram para desenvolver o Estado mais rico do País. O candidato bolsonarista insultou todos os paulistas, sem exceção, tanto os de nascimento como os de coração.”

Ainda segundo o editorial, a declaração “denota um estado de espírito indigno de um postulante a um dos cargos mais importantes da República e que, ao atacar os paulistas, o ex-ministro “parece ter escolhido o pior caminho, aquele que o aproxima da truculência de Jair Bolsonaro”.

