Haddad: será que os Bolsonaros estão tristes pela morte do amigo?

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad alertou para a ligação do miliciano Adriano Nóbrega da Silva com a família Bolsonaro. Membro do Escritório do Crime, o ex-capitão do Bope foi morto pela polícia na Bahia. Parentes dele trabalharam para Flávio Bolsonaro. "Será que os Bolsonaros estão tristes pela perda do amigo?", escreveu Haddad no Twitter edit

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad alertou para a ligação do miliciano Adriano Nóbrega da Silva com a família Bolsonaro. Membro do Escritório do Crime, grupo de matadores profissionais do Rio, o ex-capitão do Bope morreu neste domingo (9) em uma troca de tiros com a polícia na cidade de Esplanada, na Bahia. A mãe dele trabalhou no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Em 2005, o então deputado Jair Bolsonaro defendeu Adriano, acusado de homicídio, e disse que o ex-militar era um “brilhante oficial”.

"Será que os Bolsonaros estão tristes pela perda do amigo?", escreveu haddad no Twitter. O ex-militar era um dos mais procuradores pela Polícia do Rio, com alerta da Interpol.

O ex-presidenciável também demonstrou não ficar surpreso com a morte do miliciano. "Pedra cantada: Miliciano ligado a Flávio Bolsonaro é localizado e morto em operação na Bahia", disse.

Morto durante troca de tiros com policiais no município de Esplanada, Nordeste da Bahia, o ex-militar era um dos mais procuradores pela Polícia do Rio. Ele foi apontado pelo Ministério Público (MP-RJ) como o chefe do Escritório do Crime. A mãe dele trabalhou no gabinete do atual senador Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Em 2005, o então deputado Jair Bolsonaro defendeu Adriano, acusado de homicídio, e disse que o ex-militar era um “brilhante oficial”.

Será que os Bolsonaros estão tristes pela perda do amigo? — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) February 9, 2020