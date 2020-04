Haddad: "sobriedade fake de Bolsonaro durou apenas 12 horas"

247 - O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, usou suas redes sociais nesta manhã (1) para criticar a postura de Jair Bolsonaro, que prometeu conciliação em seu discurso, mas voltou a atacar governadores nesta manhã. “A sobriedade fake durou 12h”, disse ele.

Depois de um discurso em rede nacional de aparência conciliadora, na noite desta terça-feira (31), Jair Bolsonaro amanheceu a quarta atacando os governadores mais uma vez. Num vídeo postado em sua página no Facebook, um apoiador de Bolsonaro, não identificado, aparece no Ceasa de Belo Horizonte, com movimento reduzido, e anuncia fome em massa no país, culpando os governadores por isso.

No texto, Bolsonaro afirma, procurando ao mesmo tempo culpar os governadores e isentar-se de responsabilidade:

"Não é um desentendimento entre o Presidente e ALGUNS governadores e ALGUNS prefeitos..

- São fatos e realidades que devem ser mostradas.

- Depois da destruição não interessa mostrar culpados."

P.S. Vocês viram que o Bolsonaro, hoje pela manhã, atacou os governadores? A sobriedade fake durou 12h. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) April 1, 2020

