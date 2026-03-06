Homem estupra ex-companheira, mata menino de 11 anos e fere avó no RJ

247 - Um homem de 27 anos foi preso após estuprar a ex-namorada, matar o filho dela, de 11 anos, e ferir a avó da criança em um ataque ocorrido nesta quinta-feira (5) em Nilópolis, na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O crime teria sido motivado pela recusa da vítima em retomar o relacionamento. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com relato da mulher às autoridades, o suspeito havia mantido um relacionamento com ela por cerca de um ano. Na noite de quarta-feira (4), ele foi até a casa da vítima para tentar uma reconciliação. Após a conversa, alegou que teria dificuldade para encontrar transporte para ir embora e pediu para permanecer no imóvel até a manhã seguinte.

Durante a madrugada, segundo o depoimento da vítima à polícia, o homem a estuprou enquanto a ameaçava com uma faca. Após o crime, ele deixou a residência levando uma televisão da casa.

Ainda na quinta-feira, a mulher procurou atendimento médico e posteriormente se dirigiu à delegacia para registrar ocorrência. Enquanto realizava exames no Instituto Médico Legal (IML) para comprovar o estupro, o suspeito retornou à residência.

Segundo as investigações, ao voltar ao local o homem atacou o filho da vítima, de 11 anos, que estava na casa. A criança foi esfaqueada e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Durante a ação violenta, o agressor também atacou a mãe da vítima, avó do menino, que foi esfaqueada no braço e sofreu uma tentativa de estrangulamento. O ataque só foi interrompido quando um vizinho ouviu os gritos de socorro e se aproximou do imóvel, o que levou o suspeito a fugir.

A mulher ferida foi encaminhada para atendimento hospitalar. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

Após o crime, policiais da delegacia de Nilópolis iniciaram buscas e localizaram o suspeito pouco tempo depois. De acordo com a polícia, ele estava sendo agredido por moradores da região no momento em que foi encontrado.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. Ele deverá responder pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, além das acusações relacionadas ao estupro denunciado pela ex-companheira.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. As autoridades buscam reunir mais provas e depoimentos para esclarecer completamente a sequência dos crimes.