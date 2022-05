Humorista Gustavo Mendes será candidato a deputado federal pelo PT de Minas

Apoie o 247

ICL

247 - O humorista Gustavo Mendes, que se tornou conhecido por suas imitações da ex-presidente Dilma Rousseff, anunciou nesta segunda-feira (9) que será candidato a deputado federal pelo PT em Minas Gerais.

"Eu recebi um convite do presidente Lula. O próprio presidente que me ligou. Eu fui sondado por alguns partidos, mas o convite do Lula é irrecusável", afirmou Mendes ao UOL sobre o assunto.

"A gente sabe que Bolsonaro vai perder, mas o bolsonarismo vai continuar. Essa semente do mal está plantada e a gente não quer que ela cresça. Por isso, a gente vai precisar de muita gente boa, com compromisso com o Brasil. Tirar esse país do mapa da fome, trazer trabalho, renda, por isso vamos precisar de um Congresso forte. Eu me coloquei à disposição do presidente e sou pré-candidato a deputado federal pelo PT em Minas Gerais.", acrescentou o ator e humorista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente Lula, que lidera as intenções de votos em Minas, podendo ser eleito no primeiro turno, está em Belo Horizonte e visitará os municípios de Contagem e Juiz de Fora desta segunda até quarta-feira (11).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE