Incêndio atinge unidade do hospital Albert Einstein e provoca evacuação

247 - Um princípio de incêndio atingiu, na manhã deste sábado (27), um dos andares da unidade do Hospital Israelita Albert Einstein localizada no bairro de Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e provocou a evacuação preventiva de pacientes e profissionais. As informações iniciais foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Segundo a publicação, o incidente aconteceu por volta das 8h50 e, embora tenha causado apreensão entre quem estava no local, a situação foi rapidamente controlada. Não houve registro de feridos, e o acesso ao prédio foi liberado após a contenção do fogo.

De acordo com a capitã Karoline Burunsizian, do Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao endereço, as chamas já haviam sido debeladas pela brigada interna do hospital. “Não temos muitas informações porque chegamos depois que o fogo já tinha sido controlado. Nossas equipes estão fazendo a ventilação, retirando a fumaça”, afirmou a oficial, destacando a agilidade da equipe de emergência do Einstein.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros, totalizando cerca de 15 profissionais, foram mobilizadas para atuar na ventilação, no rescaldo e na verificação da segurança do edifício. A corporação confirmou que o procedimento padrão de evacuação foi adotado para evitar riscos decorrentes da fumaça.

A assessoria de imprensa do Albert Einstein informou que o incêndio teve origem em um curto-circuito em uma área administrativa que não recebe circulação de pacientes. A instituição esclareceu que a evacuação foi realizada apenas por precaução, visando manter o ambiente totalmente seguro durante a atuação das equipes de emergência.

Localizado na Rua Apiacás, 85, próximo à Avenida Sumaré, o centro médico de Perdizes é uma das unidades de referência do Hospital Israelita Albert Einstein. O espaço oferece serviços de diagnóstico por imagem, exames laboratoriais e cardiológicos, além de consultas em diversas especialidades e Pronto Atendimento 24 horas.