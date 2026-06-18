Incêndio de grandes proporções atinge ao menos 50 casas em Paraisópolis, em SP

247 - Um incêndio de grandes proporções atingiu ao menos 50 casas na comunidade de Paraisópolis, na zona Sul de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (18). O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na Rua do Símbolo.

As informações são da CNN Brasil. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de dez viaturas e 35 agentes foram enviados ao local para combater as chamas e impedir que o incêndio se alastrasse ainda mais pela comunidade.

Até a última atualização, não havia informações sobre vítimas. As autoridades que atuam na ocorrência também não haviam identificado a causa do incêndio.

Imagens registradas na região mostram a dimensão dos estragos provocados pelo fogo. As cenas também exibem o trabalho dos bombeiros em meio às chamas, enquanto equipes tentavam controlar a propagação do incêndio entre as moradias.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um agente foi atingido por um telhado durante a operação. Ele sofreu apenas escoriações, segundo a corporação.

A Defesa Civil também foi acionada e atua no acolhimento das famílias que tiveram as casas atingidas. O trabalho inclui atendimento inicial aos moradores afetados e apoio diante dos danos causados pelo incêndio.

As equipes presentes na região informaram que o fogo estava próximo de ser controlado. Ainda assim, o cenário exigia atenção por causa da quantidade de imóveis atingidos e da concentração de moradias na área.

A ocorrência segue em andamento, e novas informações devem esclarecer a extensão dos prejuízos, o número exato de famílias afetadas e as circunstâncias que deram origem ao incêndio.