Incêndio destrói lojas e mobiliza grande operação no Ceasa do Rio

247 - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta quarta-feira (3), o Pavilhão 43 da Ceasa do Rio de Janeiro, em Irajá, na zona Norte da capital. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

De acordo com o Centro de Operações do Rio (COR), equipes da Águas do Rio, CET-Rio, Corpo de Bombeiros, Comlurb e Guarda Municipal foram imediatamente mobilizadas para o combate ao fogo e para ações de apoio e segurança no entorno. Os bombeiros foram acionados por volta de 1h40 e, até o momento, não há registro de feridos.Vídeos que circularam nas redes sociais revelam a dimensão do incêndio, com labaredas altas e intensa fumaça tomando o pavilhão.

As imagens mostram vários boxes sendo atingidos e caminhões estacionados na área frontal também sofrendo danos. Em uma das gravações, é possível ver o momento em que um curto-circuito ocorre em uma das lojas, indicando que o fogo começou a se espalhar logo em seguida.

Com o avanço das chamas, equipes de diferentes órgãos municipais passaram a atuar em conjunto para controlar o incêndio, orientar o trânsito na região e garantir a segurança de trabalhadores e moradores próximos. A área foi isolada, e a recomendação inicial foi evitar circulação nas vias que dão acesso ao Ceasa para facilitar o trabalho dos bombeiros.

A extensão dos danos ainda não foi informada, e a causa do incêndio será investigada. O Ceasa é um dos principais centros de abastecimento de alimentos do estado e reúne centenas de permissionários, o que deve exigir um levantamento detalhado sobre eventuais perdas estruturais e comerciais.

Novas atualizações devem ser divulgadas ao longo do dia, conforme o Corpo de Bombeiros avance na operação de rescaldo e as equipes técnicas iniciem a avaliação dos prejuízos.