Mário Frias tenta se esquivar de incêndio e joga culpa na "herança maldita do petismo"

247 - O secretário Especial de Cultura, Mário Frias, tentou se esquivar da responsabilidade do governo sobre o incêndio na Cinemateca Brasileira, ocorrido na noite desta quinta-feira (29), com argumento de praxe usado pelos bolsonaristas, ao culpar o PT como o fator da ineficiência da gestão federal.

Em publicação no Twitter, o secretário especial da cultura rebateu o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que disse que ele e "seu braço-direito", André Porciuncula, estão em Roma, na Itália.

“O estado que recebemos a Cinemateca é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corrupção e sujeira criminosa. Não tivessem feito isto, teríamos verba para criar mil novas Cinematecas”, escreveu.

No entanto, Frias não comentou a respeito do alerta feito pelo Ministério Público Federal, que havia notificado o governo federal para o risco de incêndio na Cinemateca Brasileira, sendo que a última reunião aconteceu há nove dias, em 20 de julho, entre representantes da União, do MPF e do Audiovisual com procuradores.

O alerta constava em uma ação judicial apresentada pelo MPF-SP contra a União há um ano por abandono da Cinemateca. A promotoria questionava a falta de contrato para gestão da instituição e destaca problemas como risco de incêndio, falta de vigilância, atrasos nas contas de água e luz e de salários.

Perdas irreparáveis

No prédio, localizado em São Paulo, capital, ficavam gravados 1 milhão de documentos da antiga Embrafilme, como roteiros, artigos em papel, cópias de filmes e documentos antigos. Alguns tinham mais de 100 anos e seriam usados na montagem de um museu sobre o cinema brasileiro. Trata-se do maior acervo audiovisual da América Latina, em cerca de 250 mil rolos de filmes.

Segundo um ex-funcionário da Cinemateca, foram perdidos no incêndio acervos da TV Tupi, Canal 100, Cinema Mundo e os primeiros registros do cinema brasileiro, feitos pelos Barões do Café.









