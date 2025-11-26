Iphan aprova tombamento definitivo do antigo Dops no Centro do Rio

247 - O Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) aprovou nesta quarta-feira (26) o tombamento do edifício da antiga Repartição Central de Polícia, conhecido como antigo Dops, na Rua da Relação, no Centro do Rio de Janeiro.

O prédio do antigo Dops é um dos maiores símbolos da repressão política no Estado do Rio durante a ditadura militar (1964-1985). Com o tombamento definitivo, o edifício terá espaço nos Livros do Tombo Histórico e das Belas Artes.

Inaugurado em 1910, o imóvel foi construído para sediar a Repartição Central de Polícia. Com o tempo, passou a abrigar diferentes órgãos de polícia política responsáveis pelo controle de movimentos e manifestações consideradas ameaças à ordem pública.

Entre 1962 e 1975, funcionou no local o Departamento de Ordem Política e Social do Rio de Janeiro (DOPS-RJ), utilizado durante a ditadura para deter e interrogar presos políticos.

O órgão também atuava no monitoramento e na investigação de movimentos sociais, sindicais, estudantis e grupos artísticos, além de cidadãos classificados como suspeitos pelas autoridades do período. Algumas salas e celas, incluindo áreas com isolamento acústico, ainda preservam registros e marcas deixadas por detentos.

A atuação do DOPS também atingiu diversos segmentos sociais, entre eles mulheres, pessoas negras e adeptos de religiões de matriz africana, cujos objetos rituais chegaram a ser apreendidos.

Atualmente, existe uma mobilização — apoiada pelo Ministério Público Federal e por entidades de direitos humanos, como o grupo Tortura Nunca Mais — para transformar o prédio em um Centro de Memória e Direitos Humanos.

A proposta pretende criar um espaço voltado à educação, à pesquisa e ao registro histórico, com o objetivo de assegurar que os acontecimentos vividos naquele local sejam documentados e conhecidos pelas futuras gerações.