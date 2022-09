Isa Penna é ameaçada de morte e pede investigações ao Judiciário

Apoie o 247

247 - A deputada estadual Isa Penna (PC do B), candidata a deputada federal pelo estado de São Paulo, entrará com uma representação na Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo nesta segunda (19) para pedir investigação de uma ameaça de morte que ela recebeu por email no fim de semana. De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (19) pela coluna de Mônica Bergamo, no texto enviado à parlamentar, o agressor pediu que o mandato do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) não seja cassado. O homem sugeriu que Isa Penna renuncie, caso contrário, ele irá "invadir a Assembleia Legislativa e fazer um massacre". O deputado do Republicanos intimidou a jornalista Vera Magalhães no último dia 13.

Diferentemente de outras ameaças recebidas pela deputada, que eram anônimas, nesta o email foi assinado por Emerson Eduardo Rodrigues Setim, preso em 2012 pela Polícia Federal por manter um site com publicações contra negros, judeus, mulheres, homossexuais e nordestinos. Em 2019, ele esteve envolvido em ameaças de morte contra o então deputado Jean Wyllys.

"É extremamente grave", afirmou a advogada de Isa Penna, Maíra Recchia. "Além de todos os xingamentos e ameaças, é uma clara tentativa de intimidação e coração de uma mulher que é uma parlamentar e candidata a deputada federal. É importante que se investigue também a conduta do deputado Douglas Garcia já que ele aparece como defendido em meio às agressões", acrescentou.

