Isolamento começa a achatar a curva de coronavírus em SP, aponta estudo

Pesquisa compara os dados do Estado de São Paulo com os do País, divulgados pelo Ministério da Saúde edit

247 - O isolamento social, possível após a quarentena decretada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), por 15 dias, diminuiu a taxa de crescimento dos casos de coronavírus no Estado, aponta um estudo.

Os dados foram compilados pelo professor de física da Universidade de São Paulo (USP) José Fernando Diniz Chubaci e comparam os registros de SP com os do País, e do País sem o Estado, divulgados pelo Ministério da Saúde.

“Entre os dias 18 e 19 de março, cerca de uma semana após as primeiras ações para conter o vírus, como cancelamento de aulas em escolas e universidades, o número de casos confirmados no resto do país passa a ser maior do que no estado paulista”, explica reportagem de Carolina Moraes, da Folha de S.Paulo, sobre o estudo.

O Brasil completou nesta quinta-feira 26 um mês do primeiro registro de pessoa infectada por coronavírus. Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde, o País tem hoje 2.915 casos confirmados e 77 mortes - 20 mais óbitos do que esta quarta.