Janones: 'coloquei meus dados à disposição da PF e nem fui convocado para depor. Sigo confiante que serei absolvido'

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) criticou nesta terça-feira (30) a iniciativa da Polícia Federal (PF), que pediu a quebra dos sigilos bancário e fiscal do parlamentar, acusado de envolvimento em um suposto esquema de "rachadinha" no gabinete dele.

"Me causa estranheza a PF pedir a quebra de meu sigilo fiscal e bancário, sendo que eu já os coloquei a disposição desde o início das investigações, e até hoje não fui sequer ouvido", afirmou Janones na rede social X.

"Sigo absolutamente confiante que serei absolvido, afinal, eu não devo, quem deve são os bolsonaros, que recorreram até a última instância pra não terem seus sigilos quebrados, e até hoje não justificaram como conseguiram comprar 70 imóveis em dinheiro vivo", complementou.

De acordo com o deputado, "mais estranho" são investigadores "apontarem como 'suspeito', um depósito feito quando nenhum dos assessores investigados trabalhavam mais em meu gabinete". "Como eles devolviam salário 3 anos após serem exonerados? Ao final, a verdade prevalecerá, tanto aqui quanto lá! Eu creio".

NOTA:



Me causa estranheza a PF pedir a quebra de meu sigilo fiscal e bancário, sendo que eu já os coloquei a disposição desde o início das investigações, e até hoje não fui sequer ouvido.



Mais estranho ainda é apontarem como “suspeito”, um depósito feito quando nenhum dos… — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 30, 2024

