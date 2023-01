Josué Gomes continua na presidência da Fiesp, decide entidade

O empresário e o seu antecessor no cargo, Paulo Skaf, se encontraram e fizeram um acordo para a Federação das Indústrias do estado de São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - O empresário Josué Gomes continua na presidência da Federação das Indústrias do estado de São Paulo (Fiesp). O dirigente fez um acordo com o seu antecessor no cargo, Paulo Skaf.

Os dois assinaram um documento, segundo o portal G1. "Conclamamos a todos que abandonem eventuais diferenças e se unam a nós nesta jornada, com a certeza de que estamos fazendo o melhor pela Fiesp e pelo Brasil", diz o texto.

>>> Bradesco derrota Americanas e auditoria independente poderá atingir o patrimônio dos controladores e executivos

O afastamento ocorreu no último dia 16. Sindicatos que fazem parte da composição da Fiesp decidiram pelo afastamento de Josué Gomes, acusado de falta de interlocução com outras entidades participantes da estrutura da instituição.

Juristas do Conselho Superior Jurídico da Fiesp divulgaram na última sexta (20) um manifesto em defesa de Josué Gomes. Um dia antes, a federação divulgou uma nota negando que Josué Gomes tenha sido removido da presidência da entidade.

Gomes é filho de José Alencar, que, de 2003 a 2010, foi vice do atual presidente de Lula (PT). E Paulo Skaf declarou apoio a Jair Bolsonaro na eleição de 2022.

Josué Gomes e Paulo Skaf anunciaram nesta quinta-feira (26) o fim da disputa pela presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Dessa forma, Gomes segue no cargo #CNNBrasil360 pic.twitter.com/xdiMXuQBPP January 26, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.